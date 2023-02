Di Gennaro: “Lotta per la salvezza aperta, ora c’è speranza per il Verona”

Ha detto l'ex gialloblù, apprezzatissimo commentatore televisivo: "La Serie A non ammette sbagli, è un attimo scivolare in basso. Per questo ritengo che la lotta per la salvezza possa portare delle sorprese, che non sia per nulla circoscritta all’Hellas e allo Spezia. Cremonese e Sampdoria sono attardate, eppure non è finita nemmeno per loro. Questo per sottolineare che il Verona ha le carte per farcela, la speranza c’è. Ora occorre alimentarla"