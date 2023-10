Di Gennaro: “Per il Napoli sarà dura al Bentegodi, il Verona darà il 150 per cento per batterlo”

"Per Garcia ripartire a Verona non sarà semplice - dice l'ex gialloblù scudettato - figuriamoci senza Osimhen. Il Napoli deve ritrovare un po' di serenità, alcuni calciatori stanno mostrando molta insofferenza, ma deve migliorare se vuole fare bene anche quest'anno. Quindi è giusto che ora De Laurentiis si faccia sentire ulteriormente, va ritrovata l'alchimia tra l'allenatore ed il gruppo squadra.

Il dopo Scudetto è sempre complicato, però, è capitato anche a me a Verona. Verona? Il Napoli ha sempre sofferto al Bentegodi, poi dopo la sosta può sempre capitare un calo. L'infortunio di Osimhen pesa, ma Simeone e Raspadori hanno le carte giuste per poterlo sostituire. L'Hellas darà il 150 per cento per battere i campioni di Italia".