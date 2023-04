Di Gennaro: “Verona, primo non prenderle. E ora puoi credere alla salvezza”

Poi: “Non è da escludere che ci siano altri accorgimenti di qui alla fine. Per salvarsi occorre essere pratici, adattarsi alle esigenze che si presentano di gara in gara, non conta “giocare bene”, bisogna innanzitutto non prendere gol. Questo vale ancor di più per l’Hellas, che di reti non ne fa molte, anzi. Quella di Gaich col Sassuolo è stata una scintilla emotiva, il pareggio col Napoli ha dato ancora più morale. Sono state fatte delle scelte giuste. Restare in A è sempre un miracolo, ma questo Verona adesso può crederci”.