Di Gennaro: “Verona, quanti sprechi con Samp e Fiorentina”

La bandiera gialloblù: "A fine primo tempo l'Hellas doveva essere avanti di due o tre gol"

Intervistato da "La Gazzetta dello Sport", dice: "In entrambi i casi (con Sampdoria e Fiorentina, ndr) non ci sarebbe stato da eccepire se il Verona fosse stato avanti di due o tre gol alla fine del primo tempo. Invece a Genova era in vantaggio soltanto per 1-0 e martedì addirittura sotto. Con più precisione non si parlerebbe di sconfitte, ma di altri risultati, molto probabilmente. Tuttavia sono dell’avviso che la squadra possa prendersi delle soddisfazioni nelle sei partite che restano".