Difesa Verona, duello con la Salernitana per Facundo Gonzalez

Il club campano pare in vantaggio per il centrale uruguaiano

La Juventus ha definito l'acquisto dal Valencia di Facundo Gonzalez , difensore uruguaiano di 20 anni e nazionale Under 20 del suo paese.

Il club bianconero lo girerà in prestito e le squadre più interessate, riporta Sky, sono Salernitana e Verona. Al momento è il club campano che pare essere in vantaggio per aggiudicarsi le prestazioni sportive del giovane centrale.