Difesa Verona, il dubbio è tra Sutalo e Retsos

Linea a tre da valutare per Tudor in vista della partita col Venezia. Il giocatore croato in leggero vantaggio

Redazione Hellas1903

Valutazioni in corso per le scelte difensive in vista della partita del Verona col Venezia.

L'Hellas, senza Koray Gunter e Nicolò Casale, squalificati, dovrà rivedere il reparto arretrato.

Probabile che Davide Faraoni si abbassi sulla linea a tre. Con Federico Ceccherini, poi, va completato il settore, con un ballottaggio aperto.

Il dubbio è tra Bosko Sutalo e Panagiotis Retsos. In leggero vantaggio, al momento, è il giocatore croato.