Difesa Verona, il punto. Non solo Marchizza…

La partenza di Magnani e il pacchetto arretrato, altri movimenti di mercato in vista

Giangiacomo Magnani passa alla Sampdoria. Desta perplessità tra i tifosi (lo vediamo anche dai commenti alla notizia) il privarsi di un difensore esperto come Magnani, specie con Dawidowicz fuori dai giochi. Ma se l'Hellas ha concluso questa operazione non ha in mente solo, come rinforzo, Riccardo Marchizza, il cui arrivo peraltro potrebbe slittare di qualche giorno perchè prima l'Empoli deve ingaggiare un sostituto.