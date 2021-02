Difesa Verona, Magnani pronto al rientro

Il tecnico sul giocatore gialloblù: "Da decidere se sarà titolare o se entrerà dopo"

Scelte da fare per Ivan Juric in difesa, per la partita con l'Udinese.

Juric, a proposito di Magnani, ha detto: "Jack ha alti e bassi: io credo moltissimo in lui, a volte fa cose fantastiche, da top player, e in altri momenti ha delle pause che non possiamo permetterci. Deve lavorare sulla concentrazione, fisicamente è a un buon livello. Dobbiamo decidere se sarà titolare o se entrerà a gara in corso".