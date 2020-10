Difesa Verona, più vicini i rientri di Empereur e Magnani

Già in questi giorni potrebbero tornare ad allenarsi con il gruppo gialloblù.

Hanno dovuto fermarsi tutti e due nelle scorse settimane, Giangiacomo Magnani e Alan Empereur. Perdite pesanti, le loro, per la difesa dell’Hellas, che poi, a Parma, ha dovuto rinunciare nel finale di primo tempo anche a Matteo Lovato, bloccato, come Magnani ed Empereur, da un infortunio muscolare.

Il recupero prosegue, in vista della ripresa del campionato, fissata per il Verona il 19 ottobre, con l’Hellas in campo al Bentegodi con il Genoa.

Per allora, sia Magnani che Empereur dovrebbero essere a disposizione.