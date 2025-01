Difesa Verona, resta aperta la trattativa per Ze Pedro

Il Porto attende il via libera dell'allenatore per il prestito del centrale

È ancora aperta la trattativa del Verona con il Porto per Ze Pedro (José Pedro da Silva Figueiredo Freitas). A riferirlo è Sky. Il club portoghese sta valutando se aprire al prestito e molto dipenderà dal nuovo allenatore. Il club, infatti, non avrebbe problemi a mandare il centrale in prestito, ma deve prima capire se possa essere utile al modulo del nuovo tecnico Martín Anselmi.