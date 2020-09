Si va verso il nulla di fatto per Tomovic. Il Verona cambia strada azzerando, di fatto, le possibilità di ingaggiare il difensore serbo della Spal.

Rimane in piedi la pista Cecchierini della Fiorentina, anche se non ci sono al momento particolari novità. Così l’Hellas starebbe pensando anche ad un nuovo obbiettivo per la retroguardia.