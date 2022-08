Difesa Verona, si prova per Ozkacar e piace Kouyaté del Metz

Tra i vari nomi che circolano per la difesa del Verona spunta quello di Boubakar Kouyaté , centrale del Metz e della nazionale maliana.

Sul difensore, già seguito dalla Fiorentina, è in pressing la Salernitana, che si è vista però rifiutare un'offerta di 5 milioni per il cartellino. L'Hellas segue la situazione. Nel frattempo il ds Marroccu non molla la pista Cenk Ozkacar, il turco del Lione che ha rifiutato un'offerta della Cremonese.