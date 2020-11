Difesa Verona, test per Lovato e Ceccherini

Ultimi test per Matteo Lovato e Federico Ceccherini.

I due difensori si sono infortunati durante la partita con la Juventus. Per Lovato, problema a un ginocchio. Ceccherini si è bloccato per un guaio muscolare.

Ieri hanno ripreso la preparazione e tra oggi e domani Ivan Juric capirà se sia possibile o meno contare su di loro per la gara di domani sera con il Benevento.

Se non dovessero recuperare, le scelte per la linea arretrata gialloblù sarebbero ridotte al minimo, con le uniche presenze certe di Pawel Dawidowicz, Giangiacomo Magnani (entrambi alla ricerca della condizione migliore e non al pieno dell’autonomia sui 90′) ed Alan Empereur, oltre al cambio con Bruno Amione.

Koray Gunter sarà convocato ma è fermo a causa del Covid-19 dall’11 ottobre e si è appena negativizzato, ottenendo l’idoneità sportiva per rientrare.