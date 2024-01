Dilrosun, l’offerta del Verona respinta dal Feyenoord

Respinta perché non abbastanza seria. Così la stampa olandese riferisce del no del Feyenoord al Verona rispetto all'offerta per aggiudicarsi l'attaccante Javario Dilrosun. 1908.nl riporta che "la proposta del club italiano non si avvicina ancora a ciò che il Feyenoord vuole per il suo giocatore".