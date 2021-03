Dimarco “Cuore Gialloblù”, è lui il migliore con il Milan

Il terzino il più votato tra i giocatori dell'Hellas nella partita con i rossoneri.

È Federico Dimarco il Cuore Gialloblù della 26a giornata di Serie A TIM 2020/21: questo quanto stabilito dai tifosi che hanno espresso la propria preferenza sul migliore in campo della sfida contro il Milan attraverso le Instagram Stories dell'account Hellas Verona FC.

Subentrato appena prima dell'ora di gioco, Dimarco ha conferito un' iniezione di energia e di brillantezza ai gialloblù, che nella ripresa - e praticamente fino al fischio finale - hanno spinto alla ricerca del gol che potesse riaprire l'incontro. Lo dimostrano anche le statistiche: il classe '97 ha infatti preso parte a ben otto degli undici tiri totali effettuati dal Verona, fornendo sei assist ai suoi compagni e calciando in prima persona in due occasioni.

Alle sue spalle è arrivato invece Adrien Tamèze , sempre molto efficace nel coniugare quantità e qualità all'interno delle sue prestazioni. Non a caso il centrocampista franco-camerunese ha vinto il 70% dei duelli ingaggiati nel corso del match contro i rossoneri (esattamente 7 su 10). Dai suoi piedi è inoltre passato un gran numero di possessi-palla gialloblù (60, più di lui solo Ceccherini e Faraoni).

È la seconda settimana consecutiva in cui Tamèze si siede sul podio, ma lo stesso vale anche per Kevin Lasagna, giunto terzo in questa giornata dopo il secondo posto nella scorsa 'tappa'. L'attaccante classe '92 si è mertato un buon numero di preferenze dei tifosi grazie al suo dinamismo e allo spirito di sacrificio con il quale si è messo al servizio della squadra.