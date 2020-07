Dimarco: “Gran dispiacere per come è finita”

Nel post gara di Fiorentina-Verona, terminata 1-1, il terzino Federico Dimarco ha parlato in zona mista.

Così l’ex Inter: “Abbiamo l’amaro in bocca per come è finita. Abbiamo fatto una grande partita, è un vero peccato per il gol all’ultimo secondo, ma ora dobbiamo pensare già alla Roma. Abbiamo cali di concentrazione? Non è facile giocare ogni tre giorni, può capitare a volte di prendere gol verso la fine, ma siamo contenti del nostro cammino”.

Poi: “Mi sono ripreso bene. Da giugno al lockdown avevo giocato poco. Arrivato qui non è stato facile perché Juric mi chiedeva cose diverse rispetto agli allenatori passati. A lungo a Verona? A fine campionato tireremo le somme”.