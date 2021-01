Dimarco fa il bis: il suo 2021 è iniziato con colpi da campione

Federico Dimarco sempre più protagonista con l’Hellas.

Dopo il favoloso gol segnato al Torino, con il Crotone è arrivato uno splendido bis, con il pallone “vellutato” che con la punta del mancino ha spedito nella porta di Alex Cordaz per il 2-0 del Verona.

Momento magico, in queste prime settimane del 2021, per il terzino sinistro gialloblù, autore fin qui di una stagione eccellente. Presenza stabile in fascia, sempre una garanzia dal punto di vista tecnico e tattico, con Ivan Juric che l’ha adattato con esiti pregevolissimi a giocare, all’occorrenza, da terzo centrale, in difesa.

Dimarco è in prestito dall’Inter e il Verona ha il diritto di riscatto sul suo cartellino per un costo che è pari a 6 milioni di euro.

Se ne parlerà presto, perché un Dimarco così gioca da campione.