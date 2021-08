Dionisi: “A Verona per sfruttare le nostre opportunità. Berardi out”

L'allenatore del Sassuolo: "Verona col pubblico è un ostacolo doppio"

"Qualche giocatore non c'è più e cambiano gli interpreti, anche l'allenatore. Ripartiamo da basi solide, non conoscevo Di Francesco ma è passato da qui e ha fatto grandi cose. Domani sarà un avversario, anche l'Hellas ha cambiato tecnico ma gli interpreti saranno quasi gli stessi. Il Verona sarà un ostacolo doppio, rispetto alla scorsa stagione ci sarà il pubblico e questo farà la differenza. Speriamo che possa esserci tutto l'anno. Sarà uno stimolo in più per noi, troveremo una squadra che vorrà far vedere di essere al top davanti ai suoi tifosi. L'Hellas ha le armi per metterci in difficoltà e individualità importanti. Conosciamo i loro giocatori, rispetto molto i nostri avversari. Dovremo essere bravi a difenderci, poi attaccheremo e dovremo sfruttare le nostre occasioni.