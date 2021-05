Dionisi, l’uomo nuovo che piace al Verona. Il punto

Il tecnico è più di un'alternativa per l'Hellas, ma l'Empoli conta di confermarlo

Una carriera da giocatore nelle serie minori, poi eccolo a fare l'allenatore, partendo sempre dal basso. Poco per volta, categoria per categoria, Dionisi è salito. In C con l'Imolese ha fatto grande calcio, arrivando a sorpresa ai playoff per la promozione.