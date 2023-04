Dionisi: “Sono arrabbiato: se sbagli, paghi”

Alessio Dionisi commenta a Dazn la sconfitta del Sassuolo col Verona. "Non parlerei di blackout perché abbiamo calciato ancora in porta dopo il 2-1, forse anche più di prima ma abbiamo commesso degli errori. Se sbagli così tanti gol, poi lo paghi. Abbiamo avuto tante occasioni per chiuderla, le partite restano in equilibrio e può succedere quello che è successo. Mi dispiace molto per l'errore di Consigli, che è un leader di questa squadra. Le sconfitte devono portarci a fare meglio. Ovviamente non sono contento del risultato, non lo sarei stato nemmeno del pareggio. Quando hai la partita in mano e crei pensi di poterla chiudere, non dico che abbiamo abbassato i giri ma non siamo stati capaci di fare il secondo gol. Non ricordo un'altra partita nella quale abbiamo creato così tanto. Oggi sono decisamente arrabbiato".