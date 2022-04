Diritti tv, 35.3 milioni per l’Hellas: è tredicesimo in A

Tra i parametri pesano anche presenze allo stadio, storia e piazzamento in questo campionato

Come riporta il sito specializzato www.calcioefinanza.it, sulla base della ripartizione dei 940 milioni totali pagati alla Serie A, l'Hellas, al momento è tredicesimo tra i club che partecipano al campionato in corso.

Essendo uno dei parametri di riferimento per la ripartizione il piazzamento in questo campionato, l'Hellas può migliorare la quota attuale, pari a 5.7 milioni, oppure calare, dovesse perdere posizioni, con un differenziale di 700mila euro in più in caso di nono posto (il Verona è decimo) o di 900mila in meno con l'undicesimo.