Diritti tv, per il Verona entrate per oltre 35 milioni di euro

Il Verona, per questa stagione in Serie A, percepirà almeno 35 milioni di euro per i diritti tv.

C’è da ottenere il pagamento dell’ultima rata da parte di Sky (la piattaforma satellitare non l’ha versata, c’è una vertenza aperta dalla Lega A), che per l’Hellas ammonta a circa 4 milioni.

Il club gialloblù potrebbe arrivare fino a 40 milioni totali sulla base dei parametri che sono da valutare e che verranno combinati nei prossimi giorni.

Oltre alla posizione di classifica, infatti, a contare sono la media spettatori e l’audience complessiva con riguardo agli ultimi mesi di campionato, dopo il lockdown.