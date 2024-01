Djuric al Monza, affare fatto. Oggi le visite e la firma dell’attaccante

Galliani lo voleva subito, Monza accontentato. Due milioni all'Hellas per il bosniaco

Affare fatto tra Verona e Monza per la cessione di Milan Djuric. L'attaccante oggi farà le visite e firmerà per il club lombardo. Accontentato Galliani che voleva Djuric subito a disposizione. L'accordo, riporta Alfredo Pedullà, è per una cifra attorno ai due milioni di euro più uno di bonus.