Djuric al Monza, l’attaccante attende il via libera

Milan Djuric è in attesa del via libera del Verona per passare al Monza. Secondo Alfredo Pedullà l'accordo è stato impostato. Si parla di una cifra attorno al milione e mezzo di euro più bonus. Djuric, 5 reti in stagione con l'Hellas, potrebbe essere dunque l'ennesimo partente in casa gialloblù.