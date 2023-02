Djuric, corsa per esserci con la Salernitana

Out con la Lazio, l'attaccante, ex di turno, cerca di rientrare per la gara di lunedì al Bentegodi

Resta in dubbio la presenza di Milan Djuric per la partita con la Salernitana.

L'attaccante, costretto a rimanere fuori per una contusione a un ginocchio nella gara con la Lazio, viene valutato di giorno in giorno dallo staff del Verona.

Il suo recupero in tempo per l'incontro di lunedì al Bentegodi, con Djuric che un atteso ex (quattro stagioni per lui a Salerno) è incerto.