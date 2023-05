Djuric: “Il nostro campionato inizia oggi”

Ha detto, intervistato dal canale ufficiale dell'Hellas: "Sicuramente è stata una partita molto combattuta. Purtroppo abbiamo subito il gol a freddo e nel primo tempo siamo andati un po' in difficoltà. Nella ripresa abbiamo voltato pagina, c'è un po' di rammarico ma penso che alla fine questo sia un punto guadagnato, perché queste partite, sopratutto in trasferta, non sono mai facili. Abbiamo dato tutto quello che avevamo, dobbiamo dare continuità a questo ciclo di risultati utili consecutivi e pensiamo già alla prossima".