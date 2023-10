Djuric: “Lottiamo per ogni punto. Avanti con lo spirito Hellas”

Ha detto l'attaccante: “Abbiamo cominciato bene, dopo c’è stato un calo, anche perché ci siamo confrontati con squadre di vertice e, inoltre, gli infortuni si sono fatti sentire. Una cosa deve essere chiara: le aspettative non cambiano. Il Verona deve lottare punto su punto, pensare al presente, una gara dopo l’altra, non guardando più in là. In questo senso, Marco Baroni è stato franco e chiaro, ed è importante avere un tecnico così”.