Djuric: “Oggi meritavamo di più, abbiamo lottato e ci abbiamo provato tanto”

Il capitano gialloblù commenta ai microfoni di Dazn la partita del Verona contro il Lecce terminata per 2-2 al Bentegodi.

“Questa è una prestazione che ci serviva, personalmente sono molto amareggiato, penso che oggi avremmo meritato la vittoria, abbiamo creato. Il Lecce è stato bravo, un pizzico di fortuna, a noi è mancato questo ultimo fattore. Penso che abbiamo reso il nostro pubblico orgoglioso, abbiamo lottato e ci abbiamo provato, il loro portiere ha fatto delle ottime parate quindi quantomeno oggi non dobbiamo recriminare niente. Se continuiamo su questa strada possiamo raggiungere il nostro obiettivo. In questa stagione nelle ultime partite abbiamo fatto qualche passo falso dal punto di vista della prestazione, in questi dieci giorni con la sosta delle Nazionali ci siamo compattati e abbiamo lavorato molto, penso che oggi si sia visto. Fa molto il fattore mentale, cerchiamo un po’ questa svolta, questa miccia che ci fa ripartire. Penso che oggi potrebbe essere scoccata.