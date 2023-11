Djuric: “Oggi opportunità non concretizzate. A Genova più compatti e cinici”

"In settimana avevamo preparato bene la partita, sapevamo che ci saremmo trovati di fronte a una squadra tecnica come il Monza, che gioca molto il pallone. Abbiamo cercato di aggredirli, poi forse ci siamo lasciati intimorire da un paio di loro occasioni, e poi abbiamo subito il gol a fine primo tempo. Nella ripresa siamo ripartiti meglio, ci siamo creati delle opportunità che però purtroppo non siamo riusciti a concretizzare. Dopo il loro secondo gol abbiamo provato a restare in partita, ma non siamo riusciti a evitare la sconfitta".