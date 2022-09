Doig, salto in alto: con la Scozia in Nations League

Nuova grande soddisfazione per il difensore Josh Doig e per tutto l'Hellas Verona.

L'esterno classe 2002, gialloblù dallo scorso luglio, ha ricevuto per la prima volta la chiamata del Commissario Tecnico della Nazionale maggiorescozzese, Steve Clarke, in vista del doppio impegno di UEFA Nations League contro Irlanda e Ucraina, match in programma rispettivamente sabato 24 e martedì 27 settembre.