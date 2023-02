Doig, serve la spinta del “treno” scozzese per il Verona

All'Olimpico non ha reso come al solito, ora la gara con la Fiorentina per ripartire subito

Domenica, con la Roma, Josh Doig non è riuscito ad essere efficace come nelle ultime partite.

Lo scozzese ha faticato in fase di spinta, perdendo palla per ventuno volte.

Doig è pronto per riprendere al meglio. Lunedì c'è la Fiorentina e il "treno" arrivato dall'Hibernian in estate si prepara a correre forte.

Fondamentale il suo apporto per il Verona. In questa stagione, 2 gol e tre assist per Doig, obiettivo di mercato a gennaio per Bologna, Atalanta e Lazio, confermato dall'Hellas.