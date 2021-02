Dramma Verona, Gresele folgorato dai fili del treno, operato d’urgenza

Terribile incidente nella serata di sabato per il difensore della Primavera gialloblù

Gresele è caduto dal vagone. Era con amici, con cui aveva si era incontrato in appartamento per una piccola festa. Sceso verso i binari, poco distanti dalla zona in cui si svolgeva il ritrovo, per ragioni che gli organi d'indagine stanno appurando è salito sul tetto del treno. Subito soccorso, è stato portato in ospedale, d'urgenza per ridurre l'edema cerebrale. Ha riportato anche una frattura a una vertebra.