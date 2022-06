Ds Verona, Cellino non “libera” ancora Marroccu, l’Hellas lo aspetta

Tiene il punto, Massimo Cellino, sulla vicenda Marroccu . Il ds del Brescia, che ha un contratto fino al 30 giugno, non è stato liberato dal proprietario del club lombardo e non ci sono novità particolari a riguardo.

Cellino intende far rispettare i termini del contratto, nonostante abbia già puntato su Perinetti (o in alternativa Zamuner) sapendo che il dirigente sardo è promesso sposo all'Hellas.

Il Verona dal canto suo non si scompone e attende Francesco Marroccu anche si dovesse arrivare alla fine del mese, sperando ovviamente che la situazione si possa sbloccare prima. Non ci sono dunque alternative, al momento, per il ruolo di ds lasciato da Tony D'Amico: Setti aspetta Marroccu. (A.S.)