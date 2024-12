Dubbio Duda: prova a esserci con l’Empoli

Ondrej Duda tenta il recupero per la gara con l'Empoli.

Il giocatore dell'Hellas è out da tre settimane a causa dell'infortunio muscolare riportato con la Slovacchia in Nations League.

Il suo rientro è più vicino, ma resta da valutare se portare il centrocampista in gruppo già per la partita di domenica o se attendere il turno successivo, con il Verona impegnato il 15 dicembre in trasferta con il Parma.