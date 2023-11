Duda: “Brutta situazione, dobbiamo uscirne”

Ha detto: “A volte nel calcio è così. Abbiamo fatto una buona partenza e credevo che sarebbe andata avanti, ma per noi è difficile raccogliere punti. Purtroppo la situazione è brutta, stiamo faticando, quindi credo che migliorerò il mio umore in Nazionale. Il calcio è uno sport collettivo. Ci sono molti fattori e non credo che dipenda solo dai giocatori e dagli allenatori. È un insieme di cose. Dobbiamo uscirne e vedere dove saremo alla fine della stagione".