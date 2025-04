Duda: “Ghilardi è da nazionale”

"Siamo a 30 punti - dice il centrocampista dell'Hellas - oggi era una partita importante per riprendere dopo la sosta per le nazionali. Non abbiamo preso gol ed è meglio un punto di zero. Assenze? Ci mancava anche Suslov, c'era Tengstedt ma in panchina. Però Dawidowicz ha giocato da play e fatto una grande partita. Giochiamo da squadra, questo è l'importante. Ghilardi in Nazionale? Lui è bravissimo. Se la meriterebbe, se io fossi l'allenatore lo convocherei".