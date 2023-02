Duda, il “Conquistatore di palloni”: già 14 recuperi col Verona

Il giocatore slovacco subito fondamentali per gli equilibri dell'Hellas

Col Verona è stato in campo, nelle partite con l'Udinese e la Lazio, 122'.

Ondrej Duda si è già messo in evidenza per qualità tecnica e intelligenza tattica.

Il giocatore slovacco risalta, sul piano statistico, per il numero di palloni recuperati: 14, nelle due gare disputate (alla Dacia Arena per 32', per l'intera partita lunedì).