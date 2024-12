Duda: “Vittoria fondamentale, oggi siamo stati una squadra”

Gli attaccanti oggi hanno fatto bene, ma tutti abbiamo fatto una gran partita. In serie A vince la partita una squadra, non i singoli, e oggi siamo stati squadra. Siamo uniti, sono onesto: nelle ultime partite non avevamo messo la giusta aggressività. Con questo atteggiamento si può vincere, senza no. Per il mister è stato difficile, ma lo è stato per tutti noi, non solo per il mister. Ora serve il giusto atteggiamento anche contro il Milan, sarà un'altra sfida.