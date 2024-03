Duda: “Vittoria importante, continuiamo così”

È la seconda gara consecutiva che non subite gol, grazie a una grande compattezza difensiva e allo spirito di sacrificio messo in campo anche oggi... "È un aspetto molto importante per tutti noi, specialmente per i difensori e per Montipò non aver subito gol. Ora ci prepariamo per un'altra bella sfida contro il Milan, sarà sicuramente complicata ma la giochiamo in casa, davanti ai nostri tifosi".