Due assist e due gol con l’Hellas, è gran Caprari: “Avanti così”

Il numero 10 gialloblù: "Ottimo inizio, ora devo proseguire. La rete allo Spezia è per mio figlio Mattia"

Grande impatto per Gianluca Caprari con il Verona.

In cinque partite in gialloblù (con il Genoa è entrato nel finale) il numero 10 dell'Hellas ha già messo a referto due gol e due assist.

Intervistato dal canale ufficiale del club dopo il 4-0 di ieri al Bentegodi, Caprari dice: "Il mio gol?L’assist di Simeone è stato perfetto, io ho pensato solo a tirare di prima per metterla nel ‘sette’. Il tiro è riuscito bene, lo provo spesso anche in allenamento ed è bello quando si riesce a fare ciò per cui si è lavorato. Sono molto felice di aver realizzato una rete così e l’ho dedicata a mio figlio Mattia”.