È deciso: lo spareggio Verona-Spezia si giocherà a Udine

Si giocherà a Udine lo spareggio salvezza tra Verona e Spezia. Questa la decisione dopo la riunione di Lega del pomeriggio, prolungatasi per la poca convinzione delle sedi papabili nel concedere lo stadio, anche per la "preoccupazione" manifestata dalle altre per eventuali problemi di ordine pubblico. Domenica prossimo 11 giugno dunque, alle 20.45, il duello finale avrà luogo in terra friulana, alla Dacia Arena