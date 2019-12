E Pazzini scherza con Ibra: “Zlatan, la mia esultanza ha il copyright”

Giampaolo Pazzini scherza con Zlatan Ibrahimovic.

Lo fa via Instagram, dopo che il fuoriclasse svedese, che potrebbe tornare in Italia dopo aver chiuso l’esperienza negli Stati Uniti con i Los Angeles Galaxy (Milan e Napoli ci provano, mentre le proposte del Bologna sono state declinate) ha postato un messaggio particolare.

Ibra, infatti, ha pubblicato un video in cui domanda che cosa sia più importante per lui: vincere e avere una mentalità vincente, spiega il testo, accompagnato da un’immagine in cui il campione di Rosengård fa il gesto delle dita puntate verso gli occhi, ossia la tipica esultanza di Pazzini.

Il Pazzo è intervenuto con una risposta divertita, proprio sull’account di Ibrahimovic: “Occhio Zlatan, ho il copyright”, la frase dell’attaccante del Verona, che domenica, nella gara con il Torino, ha firmato il suo gol numero 112 in Serie A, dando il via alla clamorosa rimonta dell’Hellas, che ha ripreso i granata, recuperando dallo 0-3 al 3-3.