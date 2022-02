È un Verona 5×4: quanti poker per l’Hellas

I gialloblù a segno con una quaterna nelle partite con Spezia, Lazio, Venezia, Sassuolo e Udinese

Per la quinta volta in questo campionato il Verona ha segnato quattro gol in una partita.

I gialloblù, in precedenza, hanno battuto per 4-0 lo Spezia, per 4-1 la Lazio, per 4-3 il Venezia e per 4-2 il Sassuolo.