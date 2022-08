Ecco il risultato dello sfascio del Verona: Hellas 2 Napoli 5

Di bello restano il ricordo per Claudio Garella, con lo stadio ammutolito nel minuto di silenzio. Poi i gol di Lasagna ed Henry. Per il resto il Napoli ha disposto dei gialloblù come ha voluto, ampiamente superiore per tecnica e gioco, entrando con lo spadone nella burrosa difesa gialloblù, che così com'è, faticherebbe probabilmente in serie B. L'Hellas è stato anche bravo, aiutato dalle amnesie difensive degli azzurri, a tenerla in gara per 65 minuti. Poi il crollo totale, con il tabellino che dice 2 a 5. Il centrocampo è stato l'altro grande assente, soverchiato da quello del Napoli, col solo Tameze sopra le righe a cercare di tamponare. Velleitario Ilic, quasi irriconoscibile Lazovic, Faraoni da compitino, rispetto a quello vero.