Elkjaer a Verona: sabato allo stadio per la partita col Napoli

Il Sindaco al Bentegodi: sono passati trentanove anni dal suo esordio in A e dal gol senza scarpa alla Juve

Preben Elkjaer sarà al Bentegodi, sabato, per la partita col Napoli.

Proprio col Napoli, il 16 settembre di quell'anno, Elkjaer debuttò in Serie A, nella gara vinta per 3-1 dall'Hellas con gli azzurri, nel giorno dell'esordio in campionato di Diego Armando Maradona.