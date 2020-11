“Elkjaer Sindaco!” Nelle librerie e online il nuovo libro di Fontana

È nelle librerie di Verona e si può ordinare online l’ultima opera di Matteo Fontana, dedicata a Preben Elkjaer Larsen, immortale eroe danese dello scudetto del Verona: “Elkjaer Sindaco“, pubblicato da “Eclettica”.

“Come lui nessuno mai – dice Fontana – è stato il nostro simbolo, la sublimazione di quello che volevamo essere e che ci permise di credere che saremmo stati per sempre e che, forse sì, per davvero, effettivamente siamo ancora.

“Elkjaer Sindaco!” l’ho scritto con il cuore e la passione per l’amore che si prova quando si è bambini, nel tempo del mito. Preben è stato l’uomo dei sogni per una città, per la sua squadra, per i suoi tifosi, per la sua gente.