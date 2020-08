Empereur: “Gruppo unito, avanti sulla nostra strada”

Alan Empereur, difensore del Verona, ha parlato nel ritiro gialloblù di Santa Cristina.

Ha detto ai microfoni del canale ufficiale dell’Hellas: “La stagione appena conclusa? Sono molto soddisfatto, abbiamo fatto un grande campionato e anche personalmente sono molto contento del mio rendimento. Ora voglio continuare su questa strada, confermarsi non sarà semplice ma siamo un gruppo unito, pronto a lavorare come sempre con umiltà. L’obiettivo è proseguire nel solco tracciato in questi mesi, sono molto contento che sia rimasto un gruppo importante dalla scorsa stagione: ai nuovi arrivati insegneremo a lavorare sodo e seguire il mister”.