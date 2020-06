Empereur: “Partita persa nei dettagli, il nostro gol era valido”

Al termine del match contro il Napoli, terminato 0-2 in favore degli ospiti, il difensore dell’Hellas Empereur ha parlato in zona mista.

Così il giocatore brasiliano: “Grande delusione, abbiamo giocato bene ma questa gara l’abbiamo persa nei dettagli. Il nostro gol poi non era da annullare, dobbiamo solo continuare a lavorare. L’Europa? Noi lavoriamo senza troppi pensieri, ragioniamo partita dopo partita. Il primo obiettivo era la salvezza, poi se sei lì te la devi giocare”.

Continua: “Soluzioni diverse in attacco? Dobbiamo fare il nostro gioco, il mister ci dà le indicazioni e noi lo seguiamo. Finora ci è andata alla grande. Dobbiamo continuare così restando umili e uniti”.

Infine: “Oggi abbiamo giocato alla grande. Non voglio fare nessuna polemica, ma nel primo gol del Napoli non c’era il calcio d’angolo, mentre nel secondo è da rivedere per il fallo su un nostro difensore. Ma ci sta, dobbiamo solo proseguire così”.