Empoli, colpaccio a Reggio Emilia, Sassuolo a picco e Dionisi in bilico

I toscani hanno vinto per 3-2 grazie a un gol di Bastoni al 94' inguaiando ulteriormente il Sassuolo, prossimo avversario del Verona il 3 marzo. Il club neroverde sta per questo valutando per l'esonero di Dionisi, già in bilico da alcune settimane. La difficoltà sta sia nel reperire un tecnico che accetti un contratto fino a giugno (no di Fabio Grosso all'ipotesi) sia perché mercoledì il Sassuolo affronta il Napoli nel recupero della 21esima giornata. Nelle prossime ore arriverà la decisione della società della famiglia Squinzi.