Empoli-Verona 1-1, Cioffi: “Primo tempo inaccettabile, chapeau a chi è entrato”

La reazione nel secondo tempo me l'aspettavo. I tre cambi insieme hanno inciso e mi tolgo il cappello, hanno cambiato la partita. Nel primo tempo non abbiamo giocato. Forse l'abbiamo caricata troppo, forse ci siamo sentiti appagati dopo una buona prova con l'Atalanta, ci vuole una sfera magica per capire. Abbiamo regalato un tempo in una maniera inaccettabile. Soddisfatto degli attaccanti? Dobbiamo metterli in condizione di fare più gol possibile.